Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в ExxonMobil варира от $101K на year за CL22 до $230K на year за CL27. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $180K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
