Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в ExxonMobil възлiza на $140K на year за CL22. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
CL22
$140K
$140K
$0
$0
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
