ExxonMobil
ExxonMobil Маркетинг Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Маркетинг in United States в ExxonMobil възлиза на $237K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
ExxonMobil
Trading
Houston, TX
Общо годишно
$237K
Ниво
CL26
Основна
$223K
Stock (/yr)
$14K
Бонус
$0
Години в компанията
11 Години
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в ExxonMobil?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в ExxonMobil in United States е с годишно общо възнаграждение от $264,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ExxonMobil за позицията Маркетинг in United States е $185,000.

