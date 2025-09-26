Възнаграждението за Специалист по данни in United States в ExxonMobil варира от $124K на year за CL23 до $281K на year за CL27. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $210K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***