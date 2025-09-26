Директория на компаниите
ExxonMobil
ExxonMobil Специалист по данни Заплати

Възнаграждението за Специалист по данни in United States в ExxonMobil варира от $124K на year за CL23 до $281K на year за CL27. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $210K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Виж 4 още нива
$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в ExxonMobil in United States е с годишно общо възнаграждение от $281,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ExxonMobil за позицията Специалист по данни in United States е $150,000.

