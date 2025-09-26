Директория на компаниите
ExxonMobil
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Строителен инженер

  • Всички заплати в Строителен инженер

ExxonMobil Строителен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Строителен инженер in United States в ExxonMobil възлиза на $231K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Общо годишно
$231K
Ниво
CL26
Основна
$231K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
14 Години
Години опит
14 Години
Какви са кариерните нива в ExxonMobil?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Строителен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Строителен инженер в ExxonMobil in United States е с годишно общо възнаграждение от $275,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ExxonMobil за позицията Строителен инженер in United States е $231,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ExxonMobil

Свързани компании

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси