ExxonMobil
Възнаграждението за Химичен инженер in United States в ExxonMobil варира от $104K на year за CL22 до $187K на year за CL26. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $121K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Process Engineer

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Химичен инженер at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $187,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Химичен инженер role in United States is $121,000.

Свързани компании

