Възнаграждението за Химичен инженер in United States в ExxonMobil варира от $104K на year за CL22 до $187K на year за CL26. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $121K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ExxonMobil. Последна актуализация: 9/26/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
