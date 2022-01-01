ExxonMobil Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в ExxonMobil варира от $3,481 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $290,000 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ExxonMobil. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Механичен инженер
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Софтуерен инженер
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Фул-стак софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Химичен инженер
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Процес инженер

Продуктов мениджър
CL24 $126K
CL26 $197K
Проектен мениджър
CL23 $118K
CL27 $214K
Технически програмен мениджър
CL26 $182K
CL28 $290K
Бизнес развитие
Median $200K
Специалист по данни
Median $35.8K
Информационен технолог (ИТ)
Median $108K
Маркетинг
Median $237K
Хардуерен инженер
Median $140K
Продуктов дизайнер
Median $120K
Строителен инженер
Median $231K
Счетоводител
$17.6K
Биомедицински инженер
$136K
Бизнес операции
$114K
Мениджър бизнес операции
$139K
Бизнес аналитик
$19.1K
Инженер автоматизация
$171K
Аналитик данни
$26K
Електроинженер
$164K
Финансов аналитик
$18.4K
Геоложки инженер
$169K
Човешки ресурси
$3.5K
Управленски консултант
$38.8K
Маркетингови операции
$149K
Програмен мениджър
$181K
Продажби
$125K
Аналитик по киберсигурност
$115K
Архитект на решения
$43.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ExxonMobil е Технически програмен мениджър at the CL28 level с годишно общо възнаграждение от $290,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ExxonMobil е $134,342.

Други ресурси