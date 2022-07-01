Директория на компаниите
Extole
Extole Заплати

Заплатата в Extole варира от $25,186 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $99,500 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Extole. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Специалист по данни
$43.8K
Информационен технолог (ИТ)
$27.6K
Продуктов мениджър
$36.2K

Софтуерен инженер
$25.2K
Архитект на решения
$99.5K
ЧЗВ

