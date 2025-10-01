Директория на компаниите
Expleo Group
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Ireland

Expleo Group Софтуерен инженер Заплати в Ireland

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Ireland в Expleo Group възлиза на €52.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Expleo Group. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Общо годишно
€52.9K
Ниво
Senior Technical Engineer
Основна
€52.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Expleo Group?

€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Expleo Group in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €79,555. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Expleo Group за позицията Софтуерен инженер in Ireland е €52,893.

Други ресурси