Директория на компаниите
exadel
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Софтуерен инженер Заплати в Warsaw Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в exadel възлиза на PLN 212K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на exadel. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 212K
Ниво
L3
Основна
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
5 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в exadel?

PLN 600K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от PLN 113 хил.+ (понякога PLN 1130 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в exadel in Warsaw Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от PLN 274,175. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в exadel за позицията Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area е PLN 212,136.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за exadel

Свързани компании

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси