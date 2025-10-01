Директория на компаниите
exadel
exadel Софтуерен инженер Заплати в Uzbekistan

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Uzbekistan в exadel възлиза на UZS 646.29M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на exadel. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Общо годишно
UZS 646.29M
Ниво
Senior
Основна
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Бонус
UZS 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в exadel?

UZS 2B

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Софтуерен инженер در exadel in Uzbekistan برابر کل دستمزد سالانه UZS 751,500,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در exadel برای نقش Софтуерен инженер in Uzbekistan برابر UZS 646,290,000 است.

