exadel Софтуерен инженер Заплати в Georgia

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Georgia в exadel възлиза на GEL 104K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на exadel. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Общо годишно
GEL 104K
Ниво
Middle
Основна
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Бонус
GEL 0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в exadel?

GEL 438K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от GEL 82 хил.+ (понякога GEL 820 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в exadel in Georgia е с годишно общо възнаграждение от GEL 151,103. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в exadel за позицията Софтуерен инженер in Georgia е GEL 101,862.

