Директория на компаниите
Exabeam
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Exabeam Заплати

Диапазонът на заплатите на Exabeam варира от $106,530 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $452,250 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Exabeam. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $243K
Продуктов мениджър
Median $320K
Успех на клиента
$132K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Информационен технолог (ИТ)
$107K
Маркетинг
$241K
Продуктов дизайнер
$240K
Ръководител на проект
$452K
Продажби
$118K
Ръководител софтуерно инженерство
$191K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Exabeam är Ръководител на проект at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $452,250. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Exabeam är $240,293.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Exabeam

Свързани компании

  • Ripple
  • Privacera
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси