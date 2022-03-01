Директория на компаниите
Evonik
Evonik Заплати

Диапазонът на заплатите на Evonik варира от $76,108 в общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $159,120 за Ръководител бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Evonik. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Ръководител бизнес операции
$159K
Химически инженер
$87.4K
Инженер по управление
$126K

Маркетинг
$144K
Машинен инженер
$80.4K
Архитект на решения
$76.1K
ЧЗВ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Evonik, є Ръководител бизнес операции at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $159,120. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Evonik, становить $106,651.

