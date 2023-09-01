Директория на компаниите
Evertz
Evertz Заплати

Заплатата в Evertz варира от $39,407 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $84,500 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Evertz. Последно актуализирано: 10/20/2025

Софтуерен инженер
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Фул-стак софтуер инженер

Архитект на решения
Median $84.5K
Хардуерен инженер
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Evertz е Архитект на решения с годишно общо възнаграждение от $84,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Evertz е $55,440.

