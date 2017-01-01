Директория на компаниите
Evernex
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Evernex, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Evernex is a global IT maintenance company specializing in cost-effective asset lifecycle management and providing 24/7 technical support for data center infrastructure around the world.

    https://evernex.com
    Уебсайт
    1983
    Година на основаване
    780
    Брой служители
    $100M-$250M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Evernex

    Свързани компании

    • Flipkart
    • Coinbase
    • Stripe
    • Roblox
    • LinkedIn
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси