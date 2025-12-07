Директория на компаниите
Establishment Labs
Establishment Labs Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Costa Rica в Establishment Labs варира от CRC 10.51M до CRC 14.92M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Establishment Labs. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Establishment Labs?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Establishment Labs in Costa Rica е с годишно общо възнаграждение от CRC 14,923,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Establishment Labs за позицията Софтуерен инженер in Costa Rica е CRC 10,511,088.

Други ресурси

