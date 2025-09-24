Директория на компаниите
Ernst and Young
Ernst and Young Технически програмен мениджър Заплати

Възнаграждението за Технически програмен мениджър in United States в Ernst and Young варира от $195K на year за TPM до $202K на year за Senior TPM. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
$160K

Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Техникъл проджект мениджър

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически програмен мениджър в Ernst and Young in United States е с годишно общо възнаграждение от $215,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ernst and Young за позицията Технически програмен мениджър in United States е $197,000.

Други ресурси