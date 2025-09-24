Възнаграждението за Архитект на решения in United States в Ernst and Young варира от $183K на year за Solution Architect до $243K на year за Principal Solution Architect. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $212K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)