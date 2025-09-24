Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Ernst and Young варира от $106K на year за Product Designer до $183K на year за Principal Product Designer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $145K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Designer
$106K
$100K
$0
$5.5K
Senior Product Designer
$139K
$139K
$0
$200
Staff Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност