Средното общо възнаграждение за Операции с персонал в Ernst and Young варира от ARS 19.61M до ARS 27.32M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025
Средно общо възнаграждение
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)