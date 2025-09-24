Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Операции с персонал в Ernst and Young варира от ARS 19.61M до ARS 27.32M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025

Средно общо възнаграждение

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Операции с персонал at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of ARS 27,319,620. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Операции с персонал role is ARS 19,614,086.

