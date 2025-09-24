Директория на компаниите
Ernst and Young
Ernst and Young Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in United Kingdom в Ernst and Young варира от £94.3K до £134K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025

Средно общо възнаграждение

£107K - £127K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£94.3K£107K£127K£134K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

£121K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Ernst and Young in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £133,873. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ernst and Young за позицията Механичен инженер in United Kingdom е £94,293.

