Възнаграждението за Управленски консултант in United States в Ernst and Young варира от $105K на year за Consultant до $264K на year за Senior Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $175K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)