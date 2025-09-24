Директория на компаниите
Ernst and Young
Медианният пакет за възнаграждение на Човешки ресурси in India в Ernst and Young възлиза на ₹1.72M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ernst and Young. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Общо годишно
₹1.72M
Ниво
-
Основна
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹156K
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Ernst and Young?

₹13.98M

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Човешки ресурси at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹2,506,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Човешки ресурси role in India is ₹1,561,021.

