Директория на компаниите
Ericsson
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

Ericsson Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in India в Ericsson възлиза на ₹9.49M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹9.49M
Ниво
L7
Основна
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹999K
Години в компанията
3 Години
Години опит
24 Години
Какви са кариерните нива в Ericsson?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,621 хил.+ (понякога ₹2,6210 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Ericsson in India е с годишно общо възнаграждение от ₹9,566,858. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ericsson за позицията Мениджър софтуерно инженерство in India е ₹9,488,861.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ericsson

Свързани компании

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси