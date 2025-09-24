Директория на компаниите
Ericsson
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Ericsson Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Sweden в Ericsson варира от SEK 425K на year за JS4 до SEK 941K на year за JS8. Медианният year пакет за възнаграждение in Sweden възлiza на SEK 688K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
JS4
(Начално ниво)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Ericsson?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Други ресурси