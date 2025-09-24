Възнаграждението за Софтуерен инженер in Sweden в Ericsson варира от SEK 425K на year за JS4 до SEK 941K на year за JS8. Медианният year пакет за възнаграждение in Sweden възлiza на SEK 688K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
