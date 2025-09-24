Директория на компаниите
Ericsson
Възнаграждението за Хардуерен инженер in Sweden в Ericsson варира от SEK 482K на year за JS5 до SEK 717K на year за JS7. Медианният year пакет за възнаграждение in Sweden възлiza на SEK 616K.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 909K
SEK 909K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 717K
SEK 717K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЕйЕсАйСи инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Ericsson in Sweden е с годишно общо възнаграждение от SEK 909,056. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ericsson за позицията Хардуерен инженер in Sweden е SEK 615,743.

