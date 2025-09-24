Възнаграждението за Хардуерен инженер in Sweden в Ericsson варира от SEK 482K на year за JS5 до SEK 717K на year за JS7. Медианният year пакет за възнаграждение in Sweden възлiza на SEK 616K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 909K
SEK 909K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 717K
SEK 717K
SEK 0
SEK 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
