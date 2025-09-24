Директория на компаниите
Ericsson
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

Ericsson Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in India в Ericsson възлиза на ₹5.66M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹5.66M
Ниво
JS6
Основна
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹314K
Години в компанията
2 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Ericsson?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,621 хил.+ (понякога ₹2,6210 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Ericsson in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,760,524. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ericsson за позицията Специалист по данни in India е ₹5,475,368.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ericsson

Свързани компании

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси