EquityZen
EquityZen Заплати

Заплатата в EquityZen варира от $70,350 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $237,308 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на EquityZen. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Счетоводител
$70.4K
Бизнес аналитик
$109K
Продуктов дизайнер
$109K

Софтуерен инженер
$237K
The highest paying role reported at EquityZen is Софтуерен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $237,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EquityZen is $109,450.

