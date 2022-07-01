Директория на компаниите
EquiLend
Работите тук? Заявете вашата компания

EquiLend Заплати

Заплатата в EquiLend варира от $6,472 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $119,400 за Правни въпроси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на EquiLend. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $17.5K
Правни въпроси
$119K
Проектен мениджър
$6.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Мениджър софтуерно инженерство
$35.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в EquiLend е Правни въпроси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $119,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в EquiLend е $26,584.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за EquiLend

Свързани компании

  • Pinterest
  • Snap
  • Netflix
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси