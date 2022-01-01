Директория на компаниите
Equal Experts
Equal Experts Заплати

Заплатата в Equal Experts варира от $42,771 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $299,495 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Equal Experts. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $42.8K

Бекенд софтуер инженер

Аналитик данни
$61.2K
Управленски консултант
$205K

Рекрутър
$109K
Мениджър софтуерно инженерство
$188K
Архитект на решения
$299K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Equal Experts е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $299,495. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Equal Experts е $148,650.

