Директория на компаниите
eQ Technologic
Работите тук? Заявете вашата компания

eQ Technologic Заплати

Заплатата в eQ Technologic варира от $21,310 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $88,896 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на eQ Technologic. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $28.9K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов дизайнер
$21.3K
Мениджър софтуерно инженерство
$88.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Архитект на решения
$53.2K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

El puesto con mayor remuneración reportado en eQ Technologic es Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level con una compensación total anual de $88,896. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en eQ Technologic es $41,087.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за eQ Technologic

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Netflix
  • Flipkart
  • Spotify
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси