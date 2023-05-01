Директория на компаниите
Eptura
Работите тук? Заявете вашата компания

Eptura Заплати

Заплатата в Eptura варира от $104,957 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $180,900 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Eptura. Последно актуализирано: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бизнес аналитик
$111K
Продуктов дизайнер
$181K
Софтуерен инженер
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Eptura е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $180,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Eptura е $110,550.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Eptura

Свързани компании

  • Snap
  • Amazon
  • Databricks
  • Netflix
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси