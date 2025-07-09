Директория на компаниите
Epson
Epson Заплати

Заплатата в Epson варира от $45,338 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $162,810 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Epson. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Бизнес операции
$84.6K
Бизнес аналитик
$109K
Специалист по данни
$45.3K

Човешки ресурси
$82.3K
Продуктов мениджър
$151K
Проектен мениджър
$163K
Инженер по продажби
$62.7K
Софтуерен инженер
$48.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Epson е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,810. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Epson е $83,446.

