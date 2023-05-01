Директория на компаниите
EPRI
EPRI Заплати

Заплатата в EPRI варира от $90,450 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $187,433 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на EPRI. Последно актуализирано: 11/23/2025

Инженер по материали
$172K
Програмен мениджър
$119K
Проектен мениджър
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтуерен инженер
$90.5K
Най-високо платената позиция в EPRI е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $187,433. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в EPRI е $145,768.

