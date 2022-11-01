Директория на компаниите
Eppo
Eppo Заплати

Заплатата в Eppo варира от $200,900 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $367,800 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Eppo. Последно актуализирано: 11/23/2025

Софтуерен инженер
Median $368K
Продуктов мениджър
$201K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Eppo е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $367,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Eppo е $284,350.

