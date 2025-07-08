Директория на компаниите
Eppendorf
Eppendorf Заплати

Заплатата в Eppendorf варира от $82,037 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $88,117 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Eppendorf. Последно актуализирано: 11/23/2025

Хардуерен инженер
$88.1K
Софтуерен инженер
$82K
Най-високо платената позиция в Eppendorf е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $88,117. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Eppendorf е $85,077.

Други ресурси

