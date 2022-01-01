Директория на компаниите
Epic Games Заплати

Заплатата в Epic Games варира от $52,260 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $445,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Epic Games. Последно актуализирано: 11/20/2025

Софтуерен инженер
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер за видеоигри

Продуктов мениджър
L3 $184K
L5 $445K
Маркетинг
Median $180K

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $400K
Проектен мениджър
Median $205K
Архитект на решения
Median $238K
Счетоводител
$76.4K
Бизнес анализатор
$191K
Мениджър на науката за данни
$288K
Специалист по данни
$161K
Финансов анализатор
$281K
Човешки ресурси
$88K
Информационен технолог (ИТ)
$67.6K
Маркетингови операции
$147K
Продуктов дизайнер
$68.6K
Мениджър на продуктовия дизайн
$193K
Програмен мениджър
$151K
Рекрутър
$77.4K
Продажби
$52.3K
Анализатор по киберсигурност
$80.6K
Мениджър на технически програми
$166K
Доверие и безопасност
$137K
График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Epic Games, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Epic Games е Продуктов мениджър at the L5 level с годишно общо възнаграждение от $445,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Epic Games е $166,165.

