Epic for Kids Заплати

Медианната заплата на Epic for Kids е $74,625 за Проектен мениджър . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Epic for Kids. Последно актуализирано: 11/20/2025

Проектен мениджър
$74.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Epic for Kids е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $74,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Epic for Kids е $74,625.

