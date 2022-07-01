Заплатата в EPI-USE Labs варира от $127,400 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $190,045 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на EPI-USE Labs. Последно актуализирано: 11/20/2025
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.