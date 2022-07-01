Директория на компаниите
EPI-USE Labs
Работите тук? Заявете вашата компания

EPI-USE Labs Заплати

Заплатата в EPI-USE Labs варира от $127,400 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $190,045 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на EPI-USE Labs. Последно актуализирано: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
$127K
Архитект на решения
$190K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в EPI-USE Labs е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $190,045. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в EPI-USE Labs е $158,723.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за EPI-USE Labs

Свързани компании

  • Google
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.