ePaisa
ePaisa Заплати

Заплатата в ePaisa варира от $16,996 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $126,664 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ePaisa. Последно актуализирано: 11/20/2025

Софтуерен инженер
$17K
Архитект на решения
$127K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ePaisa е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $126,664. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ePaisa е $71,830.

