Enquero
  • Greater Bengaluru

Enquero Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Enquero възлиза на ₹2.11M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Enquero. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Enquero
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.11M
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
₹2.11M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
3 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Enquero?

₹13.95M

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Enquero in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,635,564. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Enquero for the Софтуерен инженер role in Greater Bengaluru is ₹1,681,414.

