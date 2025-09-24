Възнаграждението за Софтуерен инженер in Romania в Endava варира от RON 90.9K на year за Software Engineer до RON 356K на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Romania възлiza на RON 114K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Endava. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Няма намерени заплати
