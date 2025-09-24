Директория на компаниите
Endava
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Endava Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Romania в Endava варира от RON 90.9K на year за Software Engineer до RON 356K на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Romania възлiza на RON 114K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Endava. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Добави възнагр.Сравни нива

RON 712K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от RON 134 хил.+ (понякога RON 1340 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Endava?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Endava in Romania е с годишно общо възнаграждение от RON 355,581. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Endava за позицията Софтуерен инженер in Romania е RON 113,589.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Endava

Свързани компании

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси