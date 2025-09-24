Директория на компаниите
Emplifi
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

Emplifi Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Czech Republic в Emplifi възлиза на CZK 1.48M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Emplifi. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Общо годишно
CZK 1.48M
Ниво
-
Основна
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Бонус
CZK 140K
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Emplifi?

CZK 3.49M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CZK 654 хил.+ (понякога CZK 6540 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Emplifi in Czech Republic е с годишно общо възнаграждение от CZK 1,666,112. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Emplifi за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Czech Republic е CZK 1,451,676.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Emplifi

Свързани компании

  • GCOM
  • Phase2
  • Grabango
  • ProfitWell
  • Thycotic
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси