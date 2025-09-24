Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Elsevier варира от $89.6K на year за Software Engineer 1 до $148K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $110K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Elsevier. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Elsevier?

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $175,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Софтуерен инженер role in United States is $110,000.

