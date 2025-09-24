Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Elsevier варира от $89.6K на year за Software Engineer 1 до $148K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $110K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Elsevier. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
