Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United States в Elsevier възлиза на $100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Elsevier. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Elsevier
Data Scientist
New York, NY
Общо годишно
$100K
Ниво
10
Основна
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Elsevier?

$160K

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $190,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Специалист по данни role in United States is $100,000.

