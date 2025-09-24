Директория на компаниите
Ellucian
Ellucian Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mexico в Ellucian възлiza на MX$354K на year за L1. Медианният year пакет за възнаграждение in Mexico възлiza на MX$357K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ellucian. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
L1(Начално ниво)
MX$354K
MX$354K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Ellucian?

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Софтуерен инженер pozīcijai Ellucian in Mexico, ir gada kopējā atlīdzība MXMX$25,776,775. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ellucian Софтуерен инженер pozīcijai in Mexico, ir MXMX$6,890,353.

Други ресурси