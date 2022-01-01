Директория на компаниите
Ellucian
Ellucian Заплати

Заплатата в Ellucian варира от $35,930 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $151,443 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ellucian. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $100K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $98K
Бизнес аналитик
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Проектен мениджър
$104K
Продажби
$151K
Мениджър софтуерно инженерство
$41.1K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Ellucian is Продажби at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

