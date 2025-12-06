Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in India в Elevate K-12 варира от ₹1.96M до ₹2.74M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Elevate K-12. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$24.2K - $29.3K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Elevate K-12?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Elevate K-12 in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,738,952. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Elevate K-12 за позицията Бизнес анализатор in India е ₹1,959,768.

