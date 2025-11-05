Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in Greater Paris Area в EDF FR възлиза на €42.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на EDF FR. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Общо годишно
€42.6K
Ниво
L3
Основна
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€5.5K
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в EDF FR in Greater Paris Area е с годишно общо възнаграждение от €43,378. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в EDF FR за позицията Механичен инженер in Greater Paris Area е €42,550.

